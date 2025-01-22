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Сегодня, 15:45

Масалитин считает, что Зделар не нужен ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном уходе из армейского клуба полузащитника Саши Зделара.

Ранее издание Sportklub сообщило, что 29-летним сербом заинтересовался шотландский «Рейнджерс».

«Зделар — это не большой помощник ЦСКА. Если есть возможность его продать, значит, надо продавать. Его держать смысла нет, это средний футболист. При Федотове в этой зоне играли Мухин и Обляков, тогда команда хорошо смотрелась. Если Мухин наберет кондиции, то Зделара можно спокойно отпускать. А есть еще Кисляк, Бистрович, Пьянич...

Если варианта продать нет, то ему надо пожелать всего хорошего и отдать. Если отношения нормальные, то можно спокойно пожать руки и расстаться, такое бывает, когда до конца контракта остается полгода. Зделар провел в ЦСКА три года, но ярко себя не проявил. Ничего выдающегося. С ним не получится бороться за первое место, надо иметь полузащитника другого класса», — заявил Масалитин Legalbet.
В нынешнем сезоне Зделар провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Контракт игрока с красно-синими действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.

Источник: Legalbet
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Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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