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Сегодня, 15:49

Масалитин считает «Спартак» стал более стабильным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин перед первыми четвертьфинальными матчами Пути РПЛ Кубка России заявил, что у красно-белых появилась стабильность, и объяснил, за счет чего главный тренер команды Гильермо Абаскаль сумел этого добиться.

«Спартак» всегда является фаворитом матча вне зависимости от статуса. Но непонятно, в каком составе будут играть. «Спартак» стал более стабильным, Абаскаль нашел в середине поля сочетание Литвинов — Пруцев, которое выглядит получше, чем связка Мартинса и Виктора Мозеса. Отсюда стабильность и появилась», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/28/21803767.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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