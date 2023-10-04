Масалитин: «На сегодняшний день лидерство «Краснодара» закономерно»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает закономерным лидерство «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России.

«Будем смотреть, насколько долго «Краснодар» сможет сохранить свою игру. Когда Ивич только пришел, все обвиняли его в оборонительном стиле и негодовали, что команда перестала играть в атаку и показывать тот комбинационный футбол, к которому все привыкли. Но он сумел найти баланс, сохранив надежную оборону и пропустив всего три мяча за 10 туров, команда прибавила впереди. Победы придают уверенности футболистам, и на сегодняшний день их лидерство закономерно», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

«Краснодар» набрал 24 очка в 10 турах и идет первым в турнирной таблице. «Крылья Советов» — вторые (21 очко), а «Локомотив» замыкает тройку лидеров (18 очков).