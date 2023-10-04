Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:31

Масалитин: «На сегодняшний день лидерство «Краснодара» закономерно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает закономерным лидерство «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России.

«Будем смотреть, насколько долго «Краснодар» сможет сохранить свою игру. Когда Ивич только пришел, все обвиняли его в оборонительном стиле и негодовали, что команда перестала играть в атаку и показывать тот комбинационный футбол, к которому все привыкли. Но он сумел найти баланс, сохранив надежную оборону и пропустив всего три мяча за 10 туров, команда прибавила впереди. Победы придают уверенности футболистам, и на сегодняшний день их лидерство закономерно», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

«Краснодар» набрал 24 очка в 10 турах и идет первым в турнирной таблице. «Крылья Советов» — вторые (21 очко), а «Локомотив» замыкает тройку лидеров (18 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/03/21421981.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»
Глава МО ФРГ Писториус отреагировал на предложение договориться с Россией
В Белом доме отвели на контрнаступление Украины еще шесть-восемь недель
Тарифы московского транспорта изменятся с 15 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихова: «Отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю»