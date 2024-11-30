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Сегодня, 21:20

Масалитин сравнил Пьянича в ЦСКА с Мбаппе в «Реале»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Вроде посмотришь на него: он обостряет и передачи раздает. Но создается такое впечатление, что он в ЦСКА как Мбаппе в «Реале» — просто не понимают, как его использовать. Вроде игрок классный, качественный, но роль и позицию на поле ему найти не могу. С Пьяничем все точно также», — сказал Масалитин «СЭ».

Контракт с 34-летним футболистом заключен по схеме «1+1». В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей в 10 матчах во всех турнирах.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
Миралем Пьянич
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