Масалитин связал недостаточную глубину состава ЦСКА с недоверием Федотова к молодым игрокам

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о кадровой политике клуба в отношении молодых футболистов.

«Если бы Федотов больше обращал внимания на молодежь, то у ЦСКА не было бы тех проблем с глубиной состава, о которых часто говорили в нынешнем сезоне. Вот Глебова поставили вперед. Он начал приносить пользу. Потом возникла проблема в полузащите, его перевели туда. Кирилл «наелся», сломался. Как тут себя проявить? И если посмотреть широко, то у команды достаточно глубокий состав. Слева есть Рядно. Он выходил, нормально играл, забивал. Кисляк сидит в запасе. Выходит на поле от случая к случаю. Но нередко он смотрится не хуже Мендеса. Если бы молодым футболистам больше доверяли, то они бы уже обтесались и приносили пользу. А когда доверия молодежи нет, то и появляются проблемы с глубиной состава то на одной позиции, то на другой. Вот если бы молодые играли, то было бы видно, они тянут или тянут. Понятно, что они где-то теряются. Но как молодежь научится чему-то, сидя на скамейке? Нужно играть и получать опыт», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).