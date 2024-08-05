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Сегодня, 20:51

Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил старт команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не могу сказать, что третье место ЦСКА на старте сезона стало большим сюрпризом. Но по игре к команде есть вопросы, а результатами, скорее, даже удивлен.

Заметны проблемы в организации игры, в начале атаки, исходящем от защитников. В средней линии видны какие-то наметки, но пока получается со скрипом. Очень много невынужденных потерь в простых ситуациях. Организация атакующих действий оставляет желать лучшего. Футболисты пока не притерлись друг к другу и не понимают многих ходов", — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

После 3-х туров чемпионата России-2024 армейцы с 7 очками занимают 3-е место в турнирной таблице одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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