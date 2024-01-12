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РПЛ

Сегодня, 16:20

Масалитин указал, кем ЦСКА может заменить Чалова в случае его ухода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил кадровую ситуацию в линии нападения армейцев.

«На смену Заболотному нужен нападающий такого типа, как Мусаев. Который сможет побороться. Потому что Федотов без таких габаритных форвардов не может играть. Непонятно, какая ситуация будет с Чаловым. Если уже твердо решено, что он уходит, то нужно искать быстрого нападающего, напоминающего Федора по манере игры. Например, взять Гладышева или Грулева из «Динамо». Ребята как раз подходят под схему Федотова. Гладышев может и убежать, и «накрутить», и стать забивным», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

После 18 тура ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11449634-masalitin-ukazal-kem-cska-mozhet-zamenit-chalova-v-sluchae-ego-uhoda.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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