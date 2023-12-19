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Сегодня, 13:58

Масалитин выделил два главных разочарования первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин указал, чье выступление оставило у него негативное впечатление в первой части РПЛ.

«Расстройство вызывает место и игра ЦСКА. Как, впрочем, и «Спартака». В начале сезона забуксовал «Локомотив» и лихорадило «Динамо», но они затем стабилизировали игру и поднялись в турнирной таблице. А вот два других московских клуба... Скорее всего, разочарованием стали эти две команды в целом, а не какие-то конкретные игроки», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. ЦСКА — на седьмом месте (28 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11398430-masalitin-vydelil-dva-glavnyh-razocharovaniya-pervoj-chasti-sezona-rpl.html
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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