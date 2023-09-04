Масалитин: «Повезло Фернандесу, что ему на фланге противостоял Гайич. Серб вообще никакой!»

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» высказал мнение о дуэли фланговых защитников — армейца Милана Гайича и зенитовца Марио Фернандеса.

— Валерий Газзаев неделю назад жестко прошелся по Марио Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»

— В целом к Марио особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев. Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял Гайич.

— В чем же везение?

— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.

— Гайич-то почему сдулся?

— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне.

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 5 матчей за армейцев в РПЛ и отметился 1 голом.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. На его счету 6 игр за сине-бело-голубых в чемпионате России.