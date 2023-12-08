Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:51

Масалитин: «Молодым российским футболистам нужно пробовать себя в Европе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о перспективах российских футболистов в Европе.

«Я бы посоветовал нашим молодым ребятам попробовать себя там, даже и в аренде. Если есть шанс поиграть в Европе хотя бы полгода, то им стоит воспользоваться. Давайте возьмем в пример того же Чалова, которому на пользу пошла аренда в «Базеле». Да, может не получиться, но ведь всегда можно вернуться в Россию. С помощью аренды футболист будет иметь возможность вернуться в свой клуб, если не получится заиграть в Европе. Зарубежная аренда — это хорошая практика, которую, к сожалению, редко используют наши клубы для развития своих игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

В настоящее время в ведущих европейских чемпионатах выступают такие российские футболисты, как Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

57-летний Масалитин является чемпионом СССР (1991), обладателем Кубка СССР (1991) и Кубка Туркменистана (1997).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-molody-m-rossijskim-futbolistam-nuzhno-probovat-sebya-v-evrope/
Валерий Масалитин
Футбол
2
Обсудить
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив» — «Урал»: судья правильно не наказал Морозова пенальти

«Локомотив» — «Урал»: Тикнизян увеличил преимущество хозяев