Масалитин: «Молодым российским футболистам нужно пробовать себя в Европе»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о перспективах российских футболистов в Европе.

«Я бы посоветовал нашим молодым ребятам попробовать себя там, даже и в аренде. Если есть шанс поиграть в Европе хотя бы полгода, то им стоит воспользоваться. Давайте возьмем в пример того же Чалова, которому на пользу пошла аренда в «Базеле». Да, может не получиться, но ведь всегда можно вернуться в Россию. С помощью аренды футболист будет иметь возможность вернуться в свой клуб, если не получится заиграть в Европе. Зарубежная аренда — это хорошая практика, которую, к сожалению, редко используют наши клубы для развития своих игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

В настоящее время в ведущих европейских чемпионатах выступают такие российские футболисты, как Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

57-летний Масалитин является чемпионом СССР (1991), обладателем Кубка СССР (1991) и Кубка Туркменистана (1997).