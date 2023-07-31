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Сегодня, 16:22

Масалитин о судействе в матче «Ахмат» — ЦСКА: «Чтобы отмазать, найдут кучу вещей»

Мария Гусева
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о судействе в матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и армейцами (2:3). Главным арбитром встречи был Владислав Безбородов.

«Начали уже говорить, что связи не было, — цитирует «Газета.Ru» Масалитина. — Еще что-то начнут говорить, что я, мол, себя плохо чувствовал, еще что-то. Чтобы отмазать, найдут кучу вещей. По идее, конечно, его должны отстранять на несколько матчей. Наверняка будут протесты — и с одной, и с другой стороны. Начнут за отмену красных карточек биться, потому что и «Ахмату» некем играть, и ЦСКА. Это все не добавляет ничего хорошего нашему футболу».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли два матча на старте чемпионата России-2023/24.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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