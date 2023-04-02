Масалитин: «Какой толк от ухода Гогниева из «Химок»?

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слова главного тренера «Химок» Спартака Гогниева о том, что он готов к увольнению из клуба после поражения от «Краснодара» (0:6).

«Если уйдет Гогниев, то придет новый человек, у которого свои взгляды на футбол. Начнет опять что-то перестраивать. Это уже никуда не годится. Осталось мало матчей до конца чемпионата. Если возвращать кого-то, то надо звать Юрана. Но я думаю, что он уже не пойдет в «Химки». Какой толк от ухода Гогниева?!Возможно, вместо Гогниева будет второй тренер, который знает команду изнутри. Вопросы об отставке Гогниева надо задавать руководству. Мы же не знаем, какая обстановка внутри клуба. Если плохая атмосфера, то тренера надо увольнять. А если хорошая атмосфера, то Гогниев должен остаться», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 21 тур.