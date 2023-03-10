Масалитин: «Зачем было отдавать в аренды Яковлева и Гайча, если Заболотный не забивает в РПЛ?»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре форварда московского клуба Антона Заболотного в этом сезоне.

«Есть обстоятельства для такой результативности Антона. Стабильную и забивную игру он показывал, наверное, только в «Сочи». Не стоит ожидать от него каких-то ярких бомбардирских качеств, в этом сезоне РПЛ он вообще еще не забивал. Впрочем, Антон недавно отличился в Кубке России. Будем надеяться, что его это встряхнет. Надежда умирает последней, как говорится. Вопрос здесь другой. Зачем было отдавать в аренды Яковлева и Гайча, если Заболотный не забивает в РПЛ? По крайней мере, Яковлев однозначно пригодился бы, если уже не брать в расчет Адольфо. Владислав — перспективный парень, ему просто нужно было давать время, чтобы он мог играть. Он бы принес пользу ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

В текущем сезоне Заболотный провел 12 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

В начале января «Пари НН» арендовал у ЦСКА форварда Владислава Яковлева. Аргентинский футболист Адольфо Гайч зимой перешел на правах аренды в «Верону».