Масалитин — об отставке Андреева: «Все недовольны судейством. И что, всем увольняться?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что думает о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку на фоне проблем с судейством в РПЛ.

«Я думаю, что это больше эмоциональный поступок. Судейство все же касается не только «Крыльев Советов», судейство касается всех, всем тогда надо уходить, потому что все недовольны судейством. Вот такое судейство. Ну вот уйдет он, что-то изменится? Не изменится. Это просто эмоции в знак того, что творится. Но это надо всем уходить, каждая команда сейчас будет недовольство высказывать, каждая. В стороне никто не останется. И что, всем увольняться?» — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.