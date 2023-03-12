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Сегодня, 17:43

Масалитин высоко оценил форму «Спартака» после победы над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал состояние столичного «Спартака» в двух последних турах РПЛ.

«Я думаю, что вопрос с чемпионством решен. Но сейчас «Спартак» два матча играет дома, он сначала себе создает трудности, а потом с честью эти трудности преодолевает. Потому что и по первой игре с «Уралом» было видно, что у них хороший запас, что хорошая атакующая линия, создавались моменты, но не реализовывались. Но, в частности, там и судейские ошибки были, с голом Соболева. Но и в матче с «Факелом» тоже самое, команда вела спокойно 2:0, ничего не предсказывало, и вдруг в концовке первого тайма пропускают два мяча и второй тайм играют очень хорошо. Имеют превосходство. Пошли набросы, пошли прострелы, и все-таки додавили они. Скажем, что лавочка очень хорошая у «Спартака», поэтому выходили очень качественные футболисты, которые были после травм или не попали в основной состав, они добавляли атакующей мощи. На сегодняшний день «Спартак» является претендентом на золотые медали, пускай пока и теоретически. Хотелось бы, чтобы в нашем футболе не только «Спартак» составлял конкуренцию «Зениту», но и другие клубы. Но я думаю, что в этом году у «Спартака» не получится», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19947883.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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