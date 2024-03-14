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14 марта, 17:42

Масалитин заявил, что арест Промеса не идет «Спартаку» на пользу

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин считает, что арест нападающего красно-белых Квинси Промеса не добавляет команде положительных эмоций.

«Конечно, хороших эмоций это не добавляет. Говорили, что он задержан по одному делу, теперь выяснилось, что он задержан по запросу Нидерландов. Это все не в пользу «Спартака». Промес был лидером команды. Все эти новости не в пользу «Спартака», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В среду, 13 марта, стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор «Спартака». Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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