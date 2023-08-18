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Сегодня, 09:41

Масалитин заявил, что Бистрович не конкурентоспособен в текущем составе ЦСКА

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что полузащитник Кристиян Бистрович вернулся в расположение московской команды.

Ранее сообщалось, что в команде 25-летний хорватский футболист будет проходить восстановление после травмы, из-за которой он отсутствовал после окончания аренды в «Фортуне».

«На этой позиции переизбыток. Есть два иностранца — Зделар и Мендес. Есть Мухин. Есть Кучаев и Ермаков. При желании, конечно, можно пристроить Бистровича. Но мне кажется, лучше его продать или снова отдать в аренду. Зона очень перенасыщена. Я считаю, что следующий сезон Кристиян может провести за пределами ЦСКА. Он сейчас не особо помощник. Я думаю, что Бистрович не конкурентоспособен в нынешнем составе ЦСКА. Возможно, он раскроется в другом клубе. Поэтому самым оптимальным вариантом выглядит аренда или продажа», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. В 2021-м он был отдан в аренду в «Касымпашу». Затем футболист также выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005284439_masalitin_bistrovich_ne_konkurentosposoben_v_nyineshnem_sostave_cska_vozmojno_on_raskroetsya_v_drugom_klube
Валерий Масалитин
Кристиян Бистрович
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
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 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
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 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
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 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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