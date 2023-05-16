Масалитин: «ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место, чем «Спартак»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что красно-синие больше «Спартака» заслужили второе место в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«ЦСКА — фаворит, но все могут перевернуть какие-нибудь судейские решения или удаление. Можно кому-то проиграть, но только не «Спартаку». ЦСКА — более сбалансированная команда. У «Спартака» же вообще все куда-то пропало. У них нет игры, поэтому такие и результаты. Мне будет не то что приятно, если армейцы финишируют выше «Спартака», но ЦСКА весенним отрезком больше заслужил второе место. Сейчас «Спартак» поднимает бюджет до 12 миллиардов рублей, но надо задуматься, куда эти деньги уходят. У того же «Ростова» бюджет меньше миллиарда. По этим расчетам, «Спартак» должен всех обыгрывать на одной ноге», — цитирует Масалитина Legalbet.

На данный момент ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 50 очками расположился на 4-й строчке. В 28-м туре команды сыграют друг с другом. Матч пройдет 21 мая в 16.30 по московскому времени.