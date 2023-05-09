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Сегодня, 13:34

Масалитин заявил, что ЦСКА надо завоевать FONBET Кубок России и второе место РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от выступлений московского клуба в заключительной части РПЛ и в финале FONBET Кубка России.

«ЦСКА надо выигрывать все, что они могут в этом сезоне — и второе место РПЛ, и Кубок России. Нельзя эти турниры делить и как-то распределять концентрацию, а то потом это в дальнейшем скажется. Во-первых, у армейцев впереди «Торпедо», которое обречено на вылет. Поэтому игра с автозаводцами вдвойне опасна, ведь в прошлой игре ЦСКА недооценил черно-белых и проиграл. Сейчас армейцам будет чуть полегче — не будет дополнительных игр на Кубок. Есть время отдохнуть и восстановиться. Плохо, что у ЦСКА нет такой обоймы, как у «Зенита». У них люди выходят и золотые мячи забивают. Армейцы себе такого позволить не могут, у них каждая игра — финал, который надо выиграть. Сейчас нужно полностью сконцентрироваться и везде побежать. И не надо матчи со «Спартаком», «Торпедо» и Суперфинал делить. На каждую игру надо выходить с одинаково высокой концентрацией. Отсюда будут вырабатываться морально-волевые качества, а это необходимо для повышения мастерства», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Команда пробилась в Суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-cska-nado-zavoevat-i-kubok-rossii-i-vtoroe-mesto-v-rpl-249647/
Валерий Масалитин
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