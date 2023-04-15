Масалитин заявил, что ЦСКА повезло в матче с «Уралом»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Уралом» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Матч с «Уралом» получился очень тяжелым для ЦСКА. Екатеринбуржцы были предельно мотивированы. Все самые опасные атаки хозяев в первом тайме исходили от Егорычева и Бикфалви. А ЦСКА с высоким процентом брака практически ничего не создал. Исключение — голевая передача Зайнутдинова на Заболотного при первом голе. У армейцев был один момент — и они его использовали. Во втором тайме были пенальти, которые не вытекали из хода игры. «Урал» выглядел очень солидно. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. ЦСКА повезло. Еще раз: с таким количеством ошибок сложно на что-то рассчитывать. Тяжелая и неоднозначная игра в исполнении армейцев, но три очка добыты — это главное», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.