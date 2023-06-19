Масалитин заявил, что перед возвращением Фернандеса нужно оценить его форму

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что защитника Марио Фернандеса надо вернуть в армейский клуб, если он находится в хорошей форме, однако армейцам нужно решить вопрос с неустойкой, которую требует бразильский «Интернасьонал».

«Понятно, что его надо просматривать, чтобы понять, в каком он состоянии сейчас находится. Он же разорвал контракт с клубом бразильским, и за него сейчас просят неустойку. Я не знаю, ЦСКА отдавал бесплатно, а сейчас за него деньги платить? Но это до зимы, зимой он становится свободным агентом. Тут надо смотреть, принесет ли он пользу. Стоит платить, не стоит платить, или стоит дождаться зимы, чтобы взять свободным агентом. Или как-то решать вопрос с клубом, чтобы ничего не просил. А так, естественно, если он в хорошей форме, если еще может помочь клубу, то, конечно, надо брать», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

У армейцев есть действующий контракт с Фернандесом до конца июня 2024 года. Летом 2022 года защитник приостановил карьеру, а в январе 2023 года возобновил ее и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды.

21 апреля футболист расторг контракт с бразильской командой по личным причинам. Тогда «Интернасьонал» в официальном заявлении уточнил, что клуб должен будет получить надлежащую компенсацию, согласованную между сторонами.

12 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вероятность возвращения Фернандеса в московский клуб существует, но есть нюансы, связанные с «Интернасьоналом». Функционер добавил, что Марио в данный момент «не совсем свободный агент».