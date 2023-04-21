Масалитин заявил, что «Спартак» и «Краснодар» находятся в одинаковых условиях

Известный российский футболист и спортивный функционер, экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Спартак» потерпел неудачу в Кубке — пускай играл и не совсем основным составом. У «Краснодара» тоже был кубковый матч, в котором он на последних минутах растерял преимущество и лишь в серии пенальти довел игру до логического конца. Команды находятся в более-менее одинаковых условиях. Но если «Краснодару» это все в плюс, команда с каждой игрой приобретает уверенность и приходит результат, то «Спартак» с отсутствием лидеров — Соболева, Промеса, Джикии — потерял уверенность, отсюда нет и результатов", — приводит слова «Газета.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в Москве в понедельник, 24 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени. Соперников рассудит Владислав Безбородов.