Масалитин заявил, что «Спартаку» следует сводить Соболева к психологу

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на четырехматчевую дисквалификацию форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Там напрашивалось наказание в виде от 3 до 6 матчей пропуска. Дали что-то среднее. Но важно понимать следующее — по моим подсчетам Александра в этом сезоне примерно в 5-6 матчах должны были удалять и до этой красной карточки. Я имею в виду, когда следовало давать желтую, которая стала бы для Соболева второй в игре. Таким образом, уже в 7 матчах в этом сезоне «Спартак» оставался бы вдесятером плюс еще 7 матчей по минимальным дисквалификациям за удаления. Это уже 14 игр — половина круга практически. И не стоит забывать, что недавно он за стычку с «Зенитом» получил 6 матчей пропуска. Руководству «Спартака» на эту тенденцию следует обратить внимание, если они хотят продолжить сотрудничество с Александром. Например, сводить его к психологу или провести какую-то воспитательную беседу, чтобы он успокоился», — приводит «РБ Спорт» слова Масалитина.

Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча.