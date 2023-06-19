Масалитин заявил, что судьба Промеса зависит от «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что только столичному клубу решать, как поступить с нападающим команды Квинси Промесом, которого Королевский суд Нидерландов 19 июня приговорил к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Это только первый суд, будет же еще второй по наркотикам. Поэтому здесь точку рано ставить. С юридической точки зрения юристы более правильные слова скажут. Он будет спокойно играть, а все остальное от клуба зависит, клуб будет решать. Наверняка эта ситуация вписана в контракте. Как клуб будет страдать? Европейских турниров нет, только национальный чемпионат. Понятно, что тень будет на «Спартак» брошена в связи с этим. Якобы «Спартак» преступника укрывает или еще что-то. А так, Промес — игрок хороший, очень много принес пользы «Спартаку». Поэтому только клубу решать, как в этой ситуации быть. Может и соглашение спокойно разорвать, я думаю, по нашему законодательству — это в порядке вещей, сложностей не будет», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.