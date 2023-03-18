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Сегодня, 13:54

Масалитин заявил, что у «Зенита» есть проблемы в средней линии и обороне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 20-го тура ЦСКА — «Зенит».

«Динамо» показало, что с «Зенитом» можно играть. В средней линии у петербуржцев есть проблемы, так как Барриос не играет. В обороне также есть уязвимые места. Такими моментами надо пользоваться. Как ими воспользуется ЦСКА, только игра покажет. Шансы на победу есть всегда. В первую очередь все будет зависеть от настроя ЦСКА, мотивации", — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 19 марта. Начало — в 19:30 по мск.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — на пятой строчке (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-u-zenita-est-problemy-v-srednej-linii-i-oborone-tsska-e-tim-nado-pol-zovat-sya/
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