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Сегодня, 16:26

Масалитин заявил, что в чемпионате было много судейских ошибок в пользу «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями о судействе в РПЛ и о работе арбитров на матчах петербургского «Зенита».

«Очень много в чемпионате было ошибок в пользу «Зенита». Если поднять практически весь чемпионат, то, если у «Зенита» там что-то не получается, то судьи начинают что-то выдумывать. Ну мы видели, когда такой же фол на Кузяеве сделали в Самаре, такой же фол дали на Тюкавине, такое же нарушение на Бальде... Вот он чуть-чуть не так чиркнул, как так вообще. Положено давать пенальти за это, значит, положено. Когла в ворота «Зенита» пенальти был, то на судью было тяжело смотреть. На нем такая ответственность была, не знаю, как он пережил. Но надо «Зенит» поздравить, они молодцы, все выстроили, у них все получается, к этому надо стремиться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, — 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/09/20393060.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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