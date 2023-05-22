Масалитин заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА футбол ушел на второй план

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли со «Спартаком», а также заявил, что подобное поведение нападающего красно-белых Александра Соболева не красит его.

«К сожалению, футбол ушел на второй план, если не на третий. На первый вышли Соболев и, естественно, судья. Про поведение Соболева было уже много сказано, понятно, что эмоции взяли верх, но такое поведение не красит Александра ни с какой стороны. Он команду подвел, так он еще и игрок сборной, и игрок основного состава «Спартака». Недостойно. Понятно, что клуб будет с ним разбираться, и в КДК вызовут, и еще что-то будет, крика будет много. Что касается Карасева, то к концу он просто упустил нить игры, не взял на себя ответственность. Но такие пенальти давать, когда там игрок на месте подпрыгивает и падает, честно говоря, я не знаю... Судья такого уровня должен был контролировать, не допускать всего и брать на себя ответственность. Ни ВАР, ничего не нужно было», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.