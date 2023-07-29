Масалитин заявил, что в матче «Спартака» и «Балтики» возможны сюрпризы

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о матче красно-белых с «Балтикой» во втором туре РПЛ.

«Понятно, что «Балтика» не является в этой встрече. Но команда наказала «Крылья Советов» в Кубке. Пока новичок привыкает к темпу, к командам. У «Спартака» очень хорошая линия нападения, а Чернов и Джикия в кубковом матче добавили стройности в обороне. Красно-белые сейчас смотрятся более-менее целостно, и у них больше шансов в этом матче. Но всегда есть вероятность сюрприза. Может и недооценка быть, мы же видели, как «Спартак» играл с «Оренбургом». Если «Балтика» будет наказывать за ошибки, то сюрпризы возможны», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.