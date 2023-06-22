Масалитин заявил, что «Зенит» с бразильцами сильнее своих конкурентов в РПЛ

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за столичные ЦСКА и «Спартак», считает, что конкуренция за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ зависит от того, останутся ли в санкт-петербургском «Зените» бразильские лидеры команды.

«Надо смотреть, что будет с Клаудиньо, Малкомом. Уйдут, не уйдут. От этого многое тоже зависит. Зависит от того, кто придет. Концовка чемпионата показала, что «Зенит» без бразильцев — команды, с которой можно играть. На сегодняшний день с бразильцами он, конечно, сильнее всех. Но надо смотреть, кто как усилится. Может, «Спартак» так усилится, что «Зенит» вообще не будет конкурентом ему. Пока никто не знает, какие будут трансферы, как игроки приживутся в командах. Здесь много нюансов», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял ЦСКА, третьим стал «Спартак». Новый сезон чемпионата России стартует 23 июля.