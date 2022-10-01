Масалитин прокомментировал ситуацию в «Химках» перед матчем с ЦСКА

1 октября, 13:32
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чего ждет от матча 11-го тура РПЛ армейцев с «Химками».
«У «Химок» большие проблемы. После ухода Юрана команда превратилась в явного аутсайдера. Ситуация внутри и вокруг команды очень негативная. У футболистов есть самолюбие, и из этого пике им надо выходить. У ЦСКА тоже есть проблемы. Команда потеряла игровой ритм из-за паузы на сборные. Это показал матч на кубок с «Сочи», где отсутствовала игровая дисциплина. Не стал бы говорить, что ЦСКА забьет кучу голов», — сказал Масалитин «РБ Спорту».
ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 3-е место в турнирной таблице. «Химки» идут на 13-й строчке.
Встреча команд состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 16.30 мск.
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