Mash: Глушенков собрал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение ПДД

Сегодня, 09:26
Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков за последние полтора года насобирал 160 тысяч рублей штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает Mash.
По данным источника, 25-летнего футболиста 126 раз подловили камеры за превышение скорости. По четыре раза хавбек игнорировал знаки и не оплачивал платный проезд. Девять раз он парковался в неположенном месте и дважды проехал на красный сигнал светофора. Всего у Глушенкова 160 различных штрафов.
Иногда футболист дает свой автомобиль девушке, которая также не соблюдает ПДД. Так, 30 июля, она была оштрафована на Гостилицком шоссе в Петергофе.
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом за 6,3 миллиона евро. В семи сыгранных встречах полузащитник отметился девятью голами и одной результативной передачей.
В матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1) россиянин получил травму правой руки.