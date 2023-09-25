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Сегодня, 16:10

Mash: Промес устроил скандал в полиции в Москве

Промес устроил скандал в полиции в Москве
Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У нападающего «Спартака» Квинси Промеса случился конфликт с сотрудниками правоохранительных органов в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 31-летний нидерландец приехал в один из отделов полиции, узнав о задержании своих друзей, которые находились там с подозрением в наркотическом опьянении. Футболист возмущался действиями сотрудников полиции и громко скандалил.

Летом этого года стало известно, что суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата с ножом. Игрок подал апелляцию.

В текущем сезоне Промес првоел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Источник: Mash
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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