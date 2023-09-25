Mash: Промес устроил скандал в полиции в Москве

У нападающего «Спартака» Квинси Промеса случился конфликт с сотрудниками правоохранительных органов в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 31-летний нидерландец приехал в один из отделов полиции, узнав о задержании своих друзей, которые находились там с подозрением в наркотическом опьянении. Футболист возмущался действиями сотрудников полиции и громко скандалил.

Летом этого года стало известно, что суд Нидерландов приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на своего двоюродного брата с ножом. Игрок подал апелляцию.

В текущем сезоне Промес првоел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.