Машкарин — о дерби ЦСКА с «Локомотивом»: «Мы уже потеряли незапланированные очки. Играть будем на победу»

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Локомотивом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Не могу сказать, что у ЦСКА какой-то спад. В той же игре с «Оренбургом» были хорошие моменты, Карраскаль забей свой гол, а не попади в штангу, думаю, армейцы не отпустили бы соперника. Но опять не реализовали свои моменты, пропустили, потеряли очки.

«Локо» — достаточно принципиальный соперник, как минимум, это московское дерби. Мы уже потеряли незапланированные очки с тем же «Оренбургом» и «Торпедо», больше терять их нельзя, чтобы бороться за самые высокие места. Так что играть будем на победу.

Хотя любая серия прерывается, и чисто математически происходит так, что рано или поздно заведомый аутсайдер может обыграть лидера. Но тем и хорош футбол... Хотя по составу у «Локо» приличный подбор игроков, команда должна быть не на этом месте", — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы расположились на 3-й позиции в РПЛ (26 очков). Железнодорожники занимают 14-е место (12 очков).