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Сегодня, 04:27

Машкарин: «Победа над «Ахматом» просто необходима ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«В Грозном всегда играть сложно, потому что домашняя атмосфера, поддержка трибун придает «Ахмату» двойные силы, и играют они дома очень продуктивно и набирают очки, — говорит Машкарин. — Хотя последние игры показывают, что это получается у них и на выезде. «Ахмат» достаточно организованно играет в обороне, хорош в последних матчах вратарь Шелия. В последних играх мало пропускают и ищут свои моменты у чужих ворот. В атаке всегда неплох Бериша, но основная угроза будет исходить от центрального нападающего Конате — он силовой форвард, который всегда держит защитников в напряжении, таких не любят: они «кусаются», бьются, бодаются.

Если будет быстрый переход из обороны в атаку, то, я думаю, армейцы смогут победить. Победа просто необходима. «Ахмат» в случае своего успеха вплотную подберется к ЦСКА, то есть, даже в плане турнирной таблицы проигрывать просто нельзя. Тренерскому штабу надо найти какие-то дополнительные мотивационные вещи, чтобы команда поняла, что отступать дальше некуда. В прошлом туре в большинстве против «Локо» должны были доводить игру до победы, но в конце игры пропустили ненужный гол из-за потери концентрации. Это осложнило борьбу за попадание в тройку. И сейчас любая потеря очков равносильна выпаду из этой гонки», — цитирует «РБ Спорт» Машкарина.

«Ахмат» сыграет ЦСКА в Грозном 29 апреля. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

После 24 туров ЦСКА с 45 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 40 очками идет на 5-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-ahmat-v-sluchae-pobedy-vplotnuyu-podberetsya-k-tsska-tak-chto-proigry-vat-v-groznom-prosto-nel-zya/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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