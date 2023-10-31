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Сегодня, 19:37

Машкарин: «Допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин прокомментировал победу красно-синих над «Краснодаром» в матче 13-го тура РПЛ (1:0)

«Основное, за счет чего ЦСКА выиграл у «Краснодара», — это армейский дух и армейский характер. Ребята выиграли много борьбы, достаточно серьезно выложились, была хорошая самоотдача», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Также он отметил, что у армейцев есть шансы включиться в борьбу за золотые медали.

«Я допускаю, что ЦСКА включится в чемпионскую гонку, отрыв не такой большой, всего семь очков. А армейцы всегда очень хорошо проводят вторую часть чемпионата. И прошлый сезон, и чемпионский сезон уже не помню, какого года, когда во второй части чемпионата было одиннадцать побед подряд», — добавил Машкарин.

После 13 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 28 очками. Вторым идет «Зенит» (26). Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (22). У ЦСКА пятая позиция (21).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-dopuskayu-chto-tsska-vklyuchitsya-v-chempionskuyu-gonku/
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ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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