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Машкарин: «Талалаев — квалифицированный тренер. Просто, может, «Торпедо» — не его команда»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Торпедо» Денис Машкарин высказался об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера московского клуба.

«На мой взгляд, странное решение. Осталось 10 туров до конца чемпионата. Талалаев готовил «Торпедо» в предсезонку, под него были сделаны какие-то приобретения, а сейчас придет другой тренер. Ему надо привить свои принципы команде. Просто времени не хватит. А «Торпедо» борется за выживание. Хотя оно показывало не очень хорошие результаты, но возможно, игра с «Пари НН» — такой трамплин, чтобы команда почувствовала уверенность и стала набирать очки. Им еще могут записать 3 очка. Талалаев — квалифицированный тренер. Просто, может, «Торпедо» — не его команда. Тот набор игроков, который был, возможно, не подходит под его принципы игры», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-talalaev-kvalifitsirovanny-j-trener-mozhet-torpedo-ne-ego-komanda/
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Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
Денис Машкарин
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