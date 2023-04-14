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14 апреля, 23:02

Машкарин заявил, что у ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от встречи красно-синих с «Уралом».

«Конечно, интрига в том, что Виктор Гончаренко работал в ЦСКА, а Федотов в 90-х долгое время был одним из лучших футболистов «Уралмаша». Поэтому для обоих наставников игра будет принципиальной и интересной. Екатеринбуржцы провели удачную полосу без поражений, смогли обеспечить себе выход из зоны вылета, хорошо смотрелись в кубке, обыграв тот же «Спартак», одного из претендентов на трофей. Так что «Урал» в хорошей форме — и они очень организованно выполняют установку тренера. При потере мяча садятся за линию, большими силами отходят и не дают сопернику пространства. В атаке от обоих форвардов — Ранджеловича и Каштанова — может исходить опасность. И они всегда держат в напряжении защитников. При этом сейчас у команды просматривается некий спад, и домашняя игра — возможность переломить неудачный ход и победить. Отрыв от тройки сейчас совсем небольшой, одно очко. И ЦСКА, который всегда ставит высокие задачи в чемпионате, будет однозначно играть на победу, воспользуется осечками «Спартака» и «Ростова» и навяжет борьбу за медали. У ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-u-tsska-est-real-ny-e-shansy-vy-tesnit-spartak-iz-trojki/
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