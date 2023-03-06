0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:32

Машкарин заявил, что удачная замена Бердыева решила исход встречи ЦСКА и «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин прокомментировал поражение подопечных Владимира Федотова в матче против «Сочи» (0:2).

«Ключевой момент в матче — удачные замены Бердыева, при равной игре в полтора тайма. Команды в этом матче показывали такой весенний футбол, было много борьбы, поле было тяжелое и вязкое, не было скоростей. И оба соперника уповали на стандартные положения. Но удачная замена, повторюсь, решила исход. У меня ощущение, что Джорджевич вообще забил первым касанием. Надломи ли команду отмененный гол Мойзеса? Там был такой миллиметровый офсайд, причем сразу арбитры этого даже не поняли. Наверное, это просто удача — в спорте она должна присутствовать, ее в этот момент армейцам не хватило. Я ждал более острой игры в атаке. Но надо отдать должное «Сочи» — команда очень организованно защищалась. ЦСКА фактически создал только один момент, когда в первом тайме опасно бил Карраскаль. В этом матче кому-то их соперников важно было забить первым. Когда этот сделал «Сочи», ЦСКА надо было раскрываться. И на быстрой встречной атаке «Сочи» армейцев поймал и забил второй мяч», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

ЦСКА и «Сочи» больше не сыграют в сезоне-2022/23: команды уже провели два матча в РПЛ, к тому же, сочинцы вылетели из FONBET Кубка России и не смогут встретиться с армейцами в нынешнем розыгрыше этого турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-udachnaya-zamena-berdy-eva-reshila-ishod-vstrechi-tsska-i-sochi/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о призыве ЕС к Китаю не поставлять оружие России
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неманья Пейчинович оценил карьеру Юрия Жиркова