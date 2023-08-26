Маслов и Кейта не приехали со «Спартаком» на игру с «Ахматом»

Защитник Павел Маслов и нападающий Бальде Кейта не приехали со «Спартаком» на домашний матч 6-го тура РПЛ против «Ахмата».

Футболисты пропустят вторую игру подряд. 20 августа Маслов и Кейта не приняли участия в матче 5-го тура чемпионата России против «Урала» (2:3), тогда они тоже не находились вместе с командой.

В сезоне-2023/24 Кейта принял участие в 3 матчах «Спартака», Маслов ни разу не появлялся на поле в официальных играх.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в субботу, 26 августа на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.