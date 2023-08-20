Маслов и Кейта не приехали со «Спартаком» на матч с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов и нападающий Бальде Кейта не приехали с командой на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита». Ранее Маслов пропускал встречу с «Уралом».

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед игрой «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на седьмой строчке.