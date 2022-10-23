Маслов и Мелешин продолжили бомбардирские династии

Два Павла — игроки «Спартака» Мелешин и Маслов в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0) забили первые голы в высшем российском дивизионе. Оба спартаковца — продолжатели бомбардирских династий.

Евгений Маслов восемь раз отличился, выступая за тюменские «Динамо-Газовик» и «Тюмень», а Алексей Мелешин к пяти голам за родной «Спартак» добавил шесть в составе «Сатурна» и девять в составе «Москвы».

Пары отец-сын, оба представителя которых забивали в чемпионате России