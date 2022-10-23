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Сегодня, 19:06

Маслов и Мелешин продолжили бомбардирские династии

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Два Павла — игроки «Спартака» Мелешин и Маслов в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0) забили первые голы в высшем российском дивизионе. Оба спартаковца — продолжатели бомбардирских династий.

Евгений Маслов восемь раз отличился, выступая за тюменские «Динамо-Газовик» и «Тюмень», а Алексей Мелешин к пяти голам за родной «Спартак» добавил шесть в составе «Сатурна» и девять в составе «Москвы».

Пары отец-сын, оба представителя которых забивали в чемпионате России

Семья

Отец

Сын

Имя

Матчи

Голы

Имя

Матчи

Голы

Агаларовы

Руслан

80

8

Гамид

53

20

Аюповы

Ансар

191

13

Тимур

34

4

Денисовы

Геннадий

77

2

Виталий

143

1

Кайновы

Константин

33

7

Максим

7

1

Климовы

Валерий

221

28

Кирилл

15

1

Масловы

Евгений

84

8

Павел

40

1

Мелешины

Алексей

219

20

Павел

4

1

Панченко

Виктор

58

28

Кирилл

184

30

Татарчук

Владимир

47

1

Владимир

26

1
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
3
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