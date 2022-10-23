Маслов и Мелешин продолжили бомбардирские династии

Сегодня, 19:06
Два Павла — игроки «Спартака» Мелешин и Маслов в матче 14-го тура чемпионата России против «Химок» (5:0) забили первые голы в высшем российском дивизионе. Оба спартаковца — продолжатели бомбардирских династий.
Евгений Маслов восемь раз отличился, выступая за тюменские «Динамо-Газовик» и «Тюмень», а Алексей Мелешин к пяти голам за родной «Спартак» добавил шесть в составе «Сатурна» и девять в составе «Москвы».
Пары отец-сын, оба представителя которых забивали в чемпионате России
|
Семья
|
Отец
|
Сын
|
Имя
|
Матчи
|
Голы
|
Имя
|
Матчи
|
Голы
|
Агаларовы
|
Руслан
|
80
|
8
|
Гамид
|
53
|
20
|
Аюповы
|
Ансар
|
191
|
13
|
Тимур
|
34
|
4
|
Денисовы
|
Геннадий
|
77
|
2
|
Виталий
|
143
|
1
|
Кайновы
|
Константин
|
33
|
7
|
Максим
|
7
|
1
|
Климовы
|
Валерий
|
221
|
28
|
Кирилл
|
15
|
1
|
Масловы
|
Евгений
|
84
|
8
|
Павел
|
40
|
1
|
Мелешины
|
Алексей
|
219
|
20
|
Павел
|
4
|
1
|
Панченко
|
Виктор
|
58
|
28
|
Кирилл
|
184
|
30
|
Татарчук
|
Владимир
|
47
|
1
|
Владимир
|
26
|
1