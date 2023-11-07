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Сегодня, 08:43

Маслов назвал хорошим результатом ничью «Спартака» с «Локомотивом»

Руслан Минаев
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«По такой игре хорошо, что получилось забрать очко. Играли в меньшинстве, у «Локомотива» было несколько явных моментов. Считаю, что в таком случае одно очко — это хорошо.

Нет ли ощущения, что поезд чемпионской гонки для «Спартака» ушел? Я не думаю о чемпионской гонке. Мы должны идти от игры к игре и сконцентрироваться на себе, а не думать о том, как выступают другие команды», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
Павел Маслов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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