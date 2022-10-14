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Сегодня, 10:21

Маслов объяснил причины победной серии «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» объяснил причины победной серии команды.

«Классно, что отдал голевую в матче с «Крыльями». Очень рад, что у команды такая победная серия. Почему так? Пропускаем меньше и забиваем больше. Реально ли побороться с «Зенитом»? Будем идти от игры к игре. Не стоит загадывать», — сказал Маслов «СЭ».

16 октября состоится матч ЦСКА — «Спартак» в Москве. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

ФК Спартак (Москва)
Денис Маслов
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