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Сегодня, 13:00

Маслов — о дерби: «Все судейские решения были справедливыми»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил уровень судейства в матче 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«К счастью или сожалению, нужно признать — все судейские решения были справедливыми. Единственное, мы понимаем, что Шадыханов на поле действовал в духе игры и не давал эти пенальти сразу, их назначал ВАР. Если бы играли несколько лет назад, когда еще не было ВАР, то матч никто бы не испортил.

К сожалению, есть такие рекомендации, как в моменте с первым пенальти, которые гласят: такое надо ставить. Мое личное мнение, судейские большие начальники должны собрать всех арбитров и сказать: в пользу развития игры не нужно ставить такие пенальти! Не в пользу какой-либо команды, а для самой игры! Коснись мяч руки Нетфуллина или нет, никто бы ничего не сделал, там не было игроков «Спартака». Мяч летел от ворот! Забить гол не представлялось возможным никому. В штрафной площади, в квадрате падения этого мяча никого не было. Для зрелищности, для развития игры такие пенальти лучше не ставить», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» находится на 16-м месте (13).

 
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
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