Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в ворота «Химок» сравнили с празднованием Криштиану Роналду

Сегодня, 19:52
Защитник «Спартака» Павел Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в матче 14-го тура РПЛ против «Химок» сравнили с празднованием форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
— Празднование как у Криштиану Роналду?
— Нет, это похоже, — ответил Маслов. — Он через правый бок прыгает, я через левый.
— Ты прикалываешься?
— Да, я пошутил.
— Не придумал празднование?
— Нет, не придумал. Не был готов.
— Будешь придумывать?
— Не, не буду. Пусть это лучше будет тайной. Буду импровизировать.
— Подключения вперед — просьба тренера?
— Тренер хочет, чтобы мы играли агрессивнее. Иногда такие ситуации появляются, когда можно подключиться к атаке. У нас всегда есть люди, которые готовы подстраховать, закрыть зону. В этом нет ничего страшного. Просто по цепочке команда перестраивается, и я оказываюсь в звене повыше. Абсолютная взаимозаменяемость у всех.
— Какой вы дерзкий!
— Я не дерзкий, вам кажется.
— Ротация в центре обороны как влияет?
— На меня — позитивно. Понимаю, что многое зависит от работы на тренировках. Все чувствуют в команде. Нет таких, которые понимают, что не будут играть ни при каком раскладе. Новый кубковый формат позволяет задействовать всю обойму, чтобы все чувствовали себя важными звеньями в команде.
— Нравится новый кубковый формат?
— Да, дополнительные игры. Даже когда есть матч посреди недели, проводим восстановительную тренировку, а дальше идет нагрузочная, так что это не так сильно отбирает время.
Гол в ворота «Химок» стал для Маслова первым в составе «Спартака».