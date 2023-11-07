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Сегодня, 18:13

Маслов: «Не знаю, останусь ли в «Спартаке». Я хочу играть»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что хочет играть за красно-белых. Однако он не уверен, что останется в московской команде.

— Что думаешь о своем игровом времени в этом сезоне?

— Ничего не думаю, буду продолжать работать. Решение принимает тренер, — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

— Останешься ли в «Спартаке» зимой?

— Не знаю.

— Чего ты лично хочешь?

— Хочу играть, играть в «Спартаке».

В этом сезоне 23-летний Маслов провел за красно-белых 4 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-ne-znayu-ostanus-li-v-spartake-ya-hochu-igrat/
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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