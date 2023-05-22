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Сегодня, 17:36

Маслов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу красно-белых в матче 28 тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Все здорово — мы выиграли в дерби, очень рады этому. Это была важнейшая игра в том числе в турнирном плане. Что касается шансов на второе место, то сейчас все то же самое, что и раньше, ничего не изменилось — шансы есть. Мы просто должны выигрывать свои игры, а дальше будет то, что будет. Жест Соболева? Не знаю, что там было конкретно — сидел на скамейке, особо не видел, что там случилось и почему. А так, пусть судьи решают, это не наше дело. То же самое касается и отмененного гола — пусть судьи работают, смотрят — это их юрисдикция, нам не нужно об этом говорить», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-zhest-soboleva-ne-videl-chto-tam-sluchilos-pust-sud-i-reshayut-e-to-ne-nashe-delo/
Александр Соболев
Павел Маслов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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