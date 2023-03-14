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Сегодня, 15:28

Маслов раскрыл, о чем рассказывал Симонян во время визита на базу «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» рассказал об общении с легендой красно-белых Никитой Симоняном во время визита ветеранов на базу команды.

«Успели пообщаться и с Симоняном, и с Романцевым. Они рассказали много историй. Это удивительно. Человек в таком почтенном возрасте так ясно мыслит и прекрасно излагает свои мысли. Речь очень собранная и живая. Никита Павлович рассказал, как он противостоял Пеле. Спустя время они встретились и Пеле рассказал, как Симонян нанес ему травму», — сказал Маслов «СЭ».

Симонян, Романцев и Юрий Гаврилов посетили занятие «Спартака» на прошлой неделе.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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