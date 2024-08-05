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Сегодня, 19:49

Маслов рассказал, чем Станкович отличается от предыдущих тренеров «Спартака»

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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, чем отличается методика работы главного тренера команды Деяна Станковича от его предшественников.

45-летний серб возглавил красно-белых перед началом текущего сезона.

«Мне кажется, ничего принципиально нового не будет, если сравнивать с предыдущими тренерами «Спартака», при которых я играл. Каждый тренер давал нам указания, чем-то похожие на то, что сейчас дает Деян. Но если связать это все в единую концепцию, то у него, конечно, свое видение футбола, которого не было до этого в «Спартаке». Если же все раздробить на детали, думаю, любой человек в профессиональном футболе сталкивался с теми или иными моментами в работе Станковича.

Чем выделяется его видение? Он хочет, чтобы мы играли высоко, чтобы старались прессинговать, когда играем без мяча. Но еще лучше как можно больше владеть мячом — иногда чуть его придержать, иногда развить атаку побыстрее. Но ключевой посыл — отбирать мяч как можно выше, ближе к чужой штрафной, навязывать борьбу и играть довольно-таки интенсивно», — цитируют Маслова «Известия».

Под руководством Станковича «Спартак» провел 3 матча, в которых одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. 

Источник: Известия
Деян Станкович
Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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