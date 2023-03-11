Маслов: «Абаскаль сказал: «Тебе лучше остаться в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что думал об уходе из команды осенью 2022 года. Футболист больше года восстанавливался от тяжелой травмы.

«К сентябрю я вернулся в общую группу после года восстановления, но отголоски травмы и боли оставались. Не мог полноценно двигаться, часть движений доставляла дискомфорт. Понимал, что мое тело не в нормальном состоянии. Просидел в запасе несколько матчей и пришел к тренеру, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации. Он сказал: «Есть конкуренция, но я вижу твою работу, рассчитываю на тебя и считаю, что тебе лучше остаться здесь», — рассказал Маслов в интервью пресс-службе красно-белых.

В этом сезоне 22-летний футболист провел за «Спартак» 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.